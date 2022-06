Euro U19: l’équipe de France « très africaine » éliminée de la compétition

La France est éliminée de l’Euro U19 après sa défaite face à Israël (1-2) mardi en demi-finale. Les Bleus-Blancs défieront de leur côté l’Angleterre en finale.

Favoris pour le sacre suprême, la France ne disputera pas la finale de l’Euro U19. Les Bleus juvéniles ont été éliminés du tournoi après leur défaite face à Israël en demi-finale. Opposés en effet aux Bleus-Blancs mardi en Slovaquie, les hommes du sélectionneur Landry Chauvin se sont inclinés sur le score de 2-1.

Dominés dans une rencontre mal embarquée, les Bleuets ont concédé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu sur un but contre son camp du défenseur havrais Isaak Touré (29e). Et au retour des vestiaires, Kanzapolsky permet à Israël de faire le break (57e). La réduction de la marque par les Tricolors surviendra à l’heure de jeu sur un joli but du Sochalien Virginius (62e). Mais c’était déjà un peu tard pour l’équipe de France qui s’incline sur le score de 2-1.

C’est donc Israël qui défiera l’Angleterre vendredi en finale. Avec sa place de demi-finaliste, l’équipe de France a tout de même assuré sa qualification pour la Coupe du monde U20 2023.

Une équipe black-blanc-beur

L’élimination de la France a été très commentée sur les réseaux sociaux et pas seulement à cause du résultat de la rencontre. Beaucoup ont critiqué la composition de la formation française composée uniquement de joueurs d’origine africaine. D’autres plus radicaux estiment que l’ancien empire colonial dépouille l’Afrique de ses meilleurs talents.