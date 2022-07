Euro 2022 (F): l’Angleterre maltraite l’Irlande du Nord, l’Autriche en quart de finale

Déjà qualifié, l’Angleterre a terminé premier du groupe A après sa victoire écrasante face à l’Irlande du Nord (5-0) ce vendredi soir en 3è journée de l’Euro féminin 2022. Tombeur de la Norvège (1-0), l’Autriche retrouve également les quarts de finale.

La troisième et dernière journée des phases de groupe de l’Euro féminin 2022 a démarré ce vendredi avec deux matchs au programme. A St Mary’s Stadium, l’Angleterre a facilement disposé de l’Irlande du Nord (5-0). Déjà qualifiée pour le prochain tour, les Anglaises se sont baladées face des Irlandaises visiblement trop faible. Kirby (41′), Mead (45′), un doublé de Russo (48′, 53′) et un contre son camp de Burrows (76′) ont suffi aux Lionnes de remporter la partie et finir premières du groupe A.

Dans l’autre rencontre de cette poule, l’Autriche a également validé son ticket pour les quarts de finale après sa précieuse victoire face à la Norvège (1-0). A égalité de point avec son adversaire avant le coup d’envoi, l’équipe autrichienne a assuré l’essentiel grâce à un travail de Nicole Billa qui a marqué l’unique but de la rencontre (37è).

Deux rencontres sont programmées ce samedi. Il s’agit des représentants de la poule B. Qualifié après sa victoire face à l’Espagne et le Danemark, l’Allemagne va tenter de finir en beauté contre la Finlande. De leur côté, les Espagnoles et les Danoises, avec trois points chacune, croiseront les crampons pour arracher le dernier billet qualificatif pour les quarts dans ce groupe.