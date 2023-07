Etats-Unis – Ukraine: tête-à-tête annoncé entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky

- Publicité-

Le président américain Joe Biden s’entretiendra mercredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le cadre d’une rencontre cruciale visant à renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et l’Ukraine.

Dans un geste significatif en faveur de l’Ukraine, le président américain Joe Biden a confirmé qu’il se réunira avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d’une rencontre prévue pour mercredi. Cette réunion intervient dans un contexte de tensions accrues en Europe de l’Est, en particulier en raison de l’agression persistante de la Russie dans la région.

La rencontre entre les deux dirigeants revêt une importance particulière, car elle envoie un signal fort de soutien des États-Unis à l’Ukraine dans sa quête de souveraineté et d’intégrité territoriale. Depuis son accession à la présidence en janvier 2021, Joe Biden a exprimé à plusieurs reprises son engagement envers l’Ukraine et sa volonté de contrer les actions agressives de la Russie.

Les discussions entre Biden et Zelensky porteront sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale, la situation en Crimée et dans l’est de l’Ukraine, ainsi que les réformes politiques et économiques en cours dans le pays. Les deux dirigeants devraient également aborder la question de la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que l’énergie, la cybersécurité et les échanges commerciaux.

La visite de Volodymyr Zelensky à Washington revêt une signification historique, car elle marque le retour de l’Ukraine sur le devant de la scène internationale. Cette rencontre permettra également de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays et de réaffirmer l’engagement des États-Unis en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et de la sécurité régionale.