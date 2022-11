Est de la RDC: Paul Kagame demande « au M23 de libérer les zones occupées »

D’après un communiqué du facilitateur de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) pour la paix dans l’est de la RDC, Uhuru Kenyatta, le président rwandais Paul Kagame a demandé au M23 de cessez-le-feu et libérer les zones occupées.

Après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, le facilitateur de l’EAC, Uhuru Kenyatta, s’est aussi entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Selon sa déclaration, le chef d’Etat rwandais a accepté de l’assister dans sa mission et est favorable à un retrait des rebelles du M23.

Le président Paul Kagame « a exhorté le M23 à cessez-le-feu et à se retirer des territoires conquis », selon un communiqué du bureau du facilitateur. De nouveaux pourparlers de paix devraient débuter le 21 novembre à Nairobi.

Un accroissement de l’insécurité

Ce vendredi, les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs ont condamné, la progression inquiétante du M23.

« La reprise des violences depuis le 20 octobre, notamment dans les villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba et leurs alentours, sape les efforts de paix et a entraîné un accroissement de l’insécurité ainsi que de grandes souffrances humaines », ont noté, vendredi, ces envoyés spéciaux. Dans leur déclaration commune, ils ont lancé un appel aux rebelles à « retirer immédiatement, à mettre fin à toute activité violant le droit international et à cesser les hostilités ».

Le M23 contourne Goma et se dirige vers Masisi

Des informations qui nous parviennent de la RDC, après la prise des localités de Kiwanja et Rutshuru-centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique reliant Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, aux villes du nord et à l’Ouganda, la rébellion a également pris le contrôle de Kibumba et de Tonga.

Mais ce n’est pas tout, le M23 a mis désormais le cap sur Masisi, contournant ainsi Goma qui n’est peut-être plus l’objectif des rebelles. Dans l’immédiat, l’on pourrait dire que ce contournement serait une stratégie pour éviter un tant soit peu, l’accrochage imminent avec la force régionale qui prend déjà forme à Goma. Cependant, l’avancée des rebelles inquiète notamment quant à l’efficacité des forces armées congolaises. L’armée serait-elle impuissante face au M23?

La DW a posé la question à Pierre Boisselet du Baromètre sécuritaire du Kivu. Pour lui, « les FARDC ont des problèmes structurels qui nuisent à leur efficacité et le M23 a reçu du soutien de la part du Rwanda selon des experts de l’Onu ».

Félix Tshisekedi dénonce un drame humanitaire

Le M23 est régulièrement accusé par la RDC d’être soutenus par le Rwanda. Ce que Kigali a toujours démenti se disant ouvert pour une solution pacifique. Cette année, des milliers de déplacés ont été enregistrés depuis le début de l’offensive du M23 il y a plus de quatre mois.

Dans son discours à la nation le jeudi 3 novembre, le président Félix Tshisekedi, a appelé à une mobilisation contre la « guerre d’agression » menée par les rebelles du 23. Il a aussi dénoncé « un drame humanitaire avec plus de 200 000 » personnes forcées de fuir les affres terroristes dans les zones de combats.

« Ils se retrouvent en dehors de chez eux sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et prise en charge. Au-delà de ces efforts, j’en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau », a rassuré le président Félix Tshisekedi.