Est de la RDC – Macron à Tshisekedi: « Ce n’est pas la France qui apportera la solution »

Le Président français Emmanuel Macron s’est rendu à Kinshasa samedi dernier pour une visite d’amitié et de coopération. Lors de cette rencontre, il a adressé un message fort au Président congolais Felix Tshisekedi en l’invitant à prendre en main la souveraineté de son pays, sans chercher à accuser l’extérieur.

En conférence de presse avec son hôte Félix Tshisekedi le samedi 4 mars 2023, le président français Emmanuel Macron a tenu à souligner le rôle central que la République Démocratique du Congo joue dans la stabilité de la région des Grands Lacs en Afrique.

Toutefois, il a également souligné que la RDC n’a pas été capable d’établir sa souveraineté, tant sur le plan militaire, sécuritaire que sur le plan administratif. « Vous n’avez pas été capable d’établir la souveraineté. Ni militaire, ni sécurité, ni administrative de votre pays. Il ne faut pas chercher les coupables à l’extérieur. » , a-t-il lancé à Tshisekedi. Selon Macron, il est temps pour la RDC de prendre les mesures nécessaires pour assumer pleinement son rôle de leader régional.

Le Président français a également insisté sur le fait que ce n’est pas à la France d’apporter la solution aux problèmes du Congo, alors que Tshisekedi souhaite obtenir des sanctions contre le Rwanda et le retour de la paix auquel cas, le processus électoral risque de connaître du retard.

Un processus d’auto-détermination

Macron a également encouragé la RDC à s’engager dans un processus d’auto-détermination en prenant des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et la gouvernance. Emmanuel Macron a rappelé que les solutions durables aux défis auxquels fait face la RDC ne peuvent être que le fruit d’un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties prenantes.

La visite d’Emmanuel Macron à Kinshasa a été l’occasion pour la France de réaffirmer son soutien à la RDC et à son développement. Toutefois, elle a également mis en lumière la nécessité pour le Congo d’assumer pleinement son rôle de leader régional en établissant sa souveraineté sur son territoire.

Si la France se tient prête à apporter une assistance technique et financière, elle a également souligné que la solution ultime doit venir de la volonté du peuple congolais et de son gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance, la sécurité et la stabilité de leur pays.