Espionnage présumé: la Russie expulse 02 diplomates américains

La Russie a décidé d’expulser deux diplomates américains, les accusant d’avoir servi d’agents de liaison pour un ex-employé russe soupçonné d’espionnage au profit des États-Unis.

La Russie a pris la décision d’expulser deux diplomates américains, Jeffrey Sillin et David Bernstein, respectivement premier et deuxième secrétaires de l’ambassade américaine à Moscou. Cette expulsion fait suite à des allégations selon lesquelles les deux diplomates auraient agi en tant qu’agents de « liaison » pour un ex-employé russe, arrêté en début d’année, et soupçonné d’avoir transmis des informations sensibles aux États-Unis concernant le conflit en Ukraine.

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié ces diplomates d’indésirables sur le territoire russe, marquant ainsi un nouveau point de friction entre la Russie et les États-Unis. Cette expulsion intervient dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre les deux nations, notamment en ce qui concerne la situation en Ukraine et les allégations d’ingérence russe dans les affaires internes américaines.

Les autorités russes ont affirmé que les diplomates américains avaient violé les règles diplomatiques en entretenant des contacts avec l’ex-employé russe soupçonné d’espionnage. En réaction, les États-Unis ont dénoncé ces expulsions comme étant injustifiées et ont souligné la nécessité de maintenir un dialogue diplomatique entre les deux pays malgré les différends.