Espagne: un entraîneur monte sur la pelouse pour stopper une contre-attaque adverse (vidéo)

En Espagne, l’entraîneur adjoint du club espagnol Colmenar Viejo fait actuellement la une des journaux. En effet, lors d’un match de première division régionale entre les équipes madrilènes de Villanueva del Pardillo et Colmenar Viejo, un entraîneur nommé localement Ivan Abad Munoz est entré sur le terrain pour empêcher une attaque dans les dernières minutes du match.

A coach for Villanueva del Pardillo FC was sent off in the 89th minute after entering the pitch to stop a counter-attack against his team 😳



