Espagne: le président de la Fédération se défend, après avoir embrassé une joueuse

L’Espagne a fortement critiqué, Luis Rubiales, après que ce dernier ait embrassé Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles de la finale de la Coupe du monde féminine. Cependant, le président de la Fédération de football a choisi de défendre ce geste polémique, expliquant que c’était dans l’euphorie du moment.

« N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose, s’est défendu Rubiales au micro de Cope depuis l’aéroport de Sydney. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Moi, avec tout ce que j’ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c**. Ignorons-les et profitons des bonnes choses.

Ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. C’est une chose sans méchanceté. S’il y a des imbéciles, qu’ils continuent leurs bêtises. Écoutons ceux qui ne sont pas des idiots. C’est une chose qui n’a pas de sens, si les gens veulent perdre leur temps avec ça. », a lâché Luis Rubiales, relayé par RMC Sport.

De son côté, la joueuse espagnole qui a subi ce geste déplacé de la part du président de la Fédération, a préféré tout dédramatiser, y voyant « un geste d’amitié et de gratitude » du fait de gagner le Mondial. Elle ajoute: « Le président et moi avons une excellente relation, son comportement avec nous tous a été excellent et il s’agissait d’un geste naturel d’affection et de gratitude. On ne peut pas refaire un geste d’amitié et de reconnaissance, nous avons gagné une Coupe du Monde et nous n’allons pas nous écarter de ce qui est important« .

