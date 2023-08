Espagne: « le but, c’est comme les filles en discothèque… », la déclaration d’un entraineur fait jaser

-Publicité-

Ce dimanche soir, l’entraîneur du Sporting Gijón, club de deuxième division espagnole, s’est présenté en conférence de presse après la victoire (3-0) de son club contre Mirandés. Lors de son intervention, il a tenu des propos jugés sexistes, ce qui a suscité une polémique en Espagne.

Le football espagnol fait actuellement face à des controverses alimentées par des comportements ou des remarques inappropriées envers les femmes. Le dernier incident vient de l’entraîneur du Sporting Gijon, Miguel Angel Ramirez, qui a fait une comparaison malheureuse qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Alors qu’il a commencé sa conférence de presse, suite à la victoire 3-0 de son équipe contre Mirandés, par un message de félicitations à l’équipe nationale féminine pour leur triomphe en Coupe du Monde, déclarant que cela servirait d’inspiration à de nombreuses filles pour jouer au football, l’entraîneur espagnol s’est laissé aller à des propos jugés déplacés.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur le manque d’efficacité de son attaquant monténégrin, Uroš Đurđević, auteur d’un but dimanche, Miguel Ángel Ramírez a formulé un commentaire jugé sexiste. « En fin de compte, le but, c’est comme les filles en discothèque…. Plus on se rapproche, plus elles s’éloignent. Et puis, quand tu ne leur donnes pas leur chance, que tu les ignores, elles reviennent à la charge et te disent ‘hey, quoi de neuf’. C’est la même chose avec le but. Quand tu en fais une obsession… il s’éloigne. Quand tu te concentres sur autre chose, il réapparaît. Et il est apparu.« , a-t-il déclaré selon la retranscription de RMC Sport.

La déclaration a attiré l’attention des journalistes présents dans la salle, et il n’a pas fallu longtemps pour que l’incident soit exploité à la radio et à la télévision, suscitant de nombreuses discussions en ligne. Pour rappel, cette controverse fait suite à celle qui est survenue après que le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a embrassé l’une des joueuses de La Roja, Jennifer Hermoso, après la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

