Espagne: Karl-Heinz Rummenigge défend le président de la Fédération espagnole

Dans des propos relayés par AS, l’ancien dirigeant du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, a pris la défense du président de la Fédération de football, critiqué pour avoir embrassé une joueuse espagnole après la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Alors que l’Espagne a remporté dimanche dernier la Coupe du monde féminine 2023, la première de son histoire, toute l’attention est monopolisée dans le pays ibérique par le geste déplacé du président de la Fédération espagnole. En effet, après la finale, au moment de la remise des médailles, ce dernier a embrassé l’une des joueuses de la Roja sur la bouche, ce qui a créé une énorme polémique.

Au cœur de la tempête, Luis Rubiales a toutefois reçu le soutien d’un certain Karl-Heinz Rummenigge, qui dédramatise la situation « Je ne pense pas qu’il faille exagérer. Quand on devient champion du monde, on s’enthousiasme. Et ce qu’il a fait, avec tout le respect que je lui dois, est tout à fait normal. Je me souviens que lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions la dernière fois, j’ai même embrassé des hommes, pas sur la bouche, mais de joie », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS.

De son côté, le président de la Fédération espagnole n’a pas du tout regretté son geste, estimant qu’il n’a pas à écouter les “idiots et les gens stupides”. “N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose, s’est défendu Rubiales au micro de Cope depuis l’aéroport de Sydney. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Moi, avec tout ce que j’ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c**. Ignorons-les et profitons des bonnes choses.”, a-t-il notamment lâché.

