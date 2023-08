Espagne: grosse polémique après la finale de la Coupe du monde féminine

-Publicité-

Ce dimanche, l’Espagne a battu l’Angleterre (1-0) en finale pour remporter la Coupe du monde féminine 2023. Visiblement très heureux, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche l’attaquante Jennifer Hermoso. Un geste qui a créé une grosse polémique dans le pays ibérique.

Après la finale de la Coupe du Monde féminine à Sydney, où l’Espagne a triomphé face à l’Angleterre avec un score de 1-0 ce dimanche, un moment surprenant a captivé l’attention. Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, a échangé un baiser sur la bouche avec l’attaquante Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles. Cette scène s’est déroulée sous le regard étonné de la joueuse de Pachuca au Mexique et à proximité de la Reine Letizia et de sa fille Sofia (16 ans).

Dans l’intimité des vestiaires, Luis Rubiales a fait part aux 23 joueuses championnes du monde de sa générosité en leur offrant un voyage à Ibiza. Cependant, il a ajouté une déclaration inattendue qui ne manquera pas de faire les gros titres : « À Ibiza, nous célébrerons le mariage de Jenni et Luis Rubiales« . Un geste largement commenté en Espagne depuis.

- Publicité-

Le « pico » (smack, en VF) sur la bouche de Jennifer Hermoso est « un événement révélateur du côté rustre du personnage » pour Frédéric Hermel qui ajoute: « C’est surprenant mais ça n’a pas surpris quand on connaît le personnage, a estimé le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport. Il ne met pas à l’aise les gens autour de lui. Chaque geste est sujet à polémique en Espagne, un pays où les droits des femmes sont pris au sérieux.«

Lourdement critiqué sur les plateformes de médias sociaux et au sein de la presse mondiale, Luis Rubiales a été vivement réprimandé ce lundi par Miquel Iceta. Le ministre espagnol de la Culture et des Sports a sollicité des clarifications de la part du président de la Fédération, tout en l’invitant instamment à présenter ses excuses à Jennifer Hermoso pour cet acte qualifié d' »inacceptable ».

“C’est la chose logique et raisonnable à faire. C’est vrai que le moment qui a eu lieu à Sydney était un moment très spécial, un moment de grande émotion. Mais ceux d’entre nous qui ont des responsabilités publiques doivent être extrêmement prudents, parce que nous donnons un message à la société, et le message est l’égalité des droits et le respect« , indique-t-il sur les ondes de RNE.

- Publicité-

Jennifer Hermoso dédramatise

Surprise par le geste du président de la fédération, Jennifer Hermoso « n’a pas aimé » ce baiser, comme elle l’a expliqué sur ses réseaux sociaux. L’ancienne joueuse du Barça a ensuite assuré que c’était « un geste d’amitié et de gratitude » du fait de gagner la Coupe du Monde.

« Le président et moi avons une excellente relation. Son comportement envers nous tous a été excellent et il s’agissait d’un geste naturel d’affection et de gratitude. On ne peut pas refaire un geste d’amitié et de reconnaissance. Nous avons remporté la Coupe du Monde et nous n’allons pas nous écarter de ce qui est important » a-t-elle réagi auprès de l’agence espagnole EFE.

Articles similaires