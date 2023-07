Espagne: 02 migrants clandestins retrouvés dans un navire en provenance du Togo

- Publicité-

Les garde-côtes espagnols ont effectué le sauvetage de deux migrants nigérians qui se sont retrouvés sur le gouvernail d’un navire arrivé aux Canaries en provenance du Togo, selon des informations fournies par un porte-parole des garde-côtes et la police.

Deux migrants, âgés de 19 et 22 ans, ont été secourus lundi soir dans le port de Las Palmas, puis conduits à l’hôpital avant d’être relâchés. Ils ont ensuite été transférés sur le navire qui les ramènera à leur port d’origine. Des photographies et une vidéo publiées sur Twitter par la police maritime de Las Palmas montrent les deux migrants accroupis sur le gouvernail, juste au-dessus de la ligne de flottaison du navire MSC Marta.

Selon un porte-parole de la police de la Guardia Civil, le porte-conteneurs avait fait escale à Lomé, la capitale du Togo, avant d’atteindre les îles Canaries au large des côtes africaines. Le navire, qui avait quitté Lagos, au Nigeria, le 2 juillet, s’est arrêté au Togo le 4 juillet, suggérant que les migrants sont restés à bord pendant au moins sept jours. Ce n’est pas la première fois que les garde-côtes espagnols sont confrontés à une situation similaire. En novembre de l’année dernière, trois passagers clandestins africains avaient été secourus après avoir passé 11 jours sur le gouvernail d’un pétrolier en provenance du Nigeria.

Faut-il le rappeler, la loi espagnole dans ces cas de figure demande que les passagers clandestins qui ne demandent pas l’asile doivent être renvoyés par l’exploitant du navire vers leur port d’origine. Cette mesure vise à dissuader les tentatives d’immigration clandestine par voie maritime. Les garde-côtes espagnols continuent de surveiller de près les côtes et les navires arrivant aux Canaries pour prévenir de telles situations et garantir la sécurité des migrants et des navires.

2 jóvenes nigerianos llegan al puerto en el timón de un 🛳. Fueron ayudados por @salvamentogob gracias al uso de una 🚤, para su posterior traslado por el #SUC a un 🏥

Toda vez que se han recuperado, han sido devueltos al 🛳, debiendo ser trasladados al puerto de origen 👮‍♀️👮‍♂️ pic.twitter.com/fodQyTYgbn — Policía Portuaria APLP (@PoliciaAPLP) July 11, 2023