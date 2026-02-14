ES Tunis et Petro Luanda publient leurs compositions officielles en LDC CAF

Le Stade Olympique Hammadi Agrebi servira de théâtre à la confrontation entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Atlético Petróleos de Luanda, programmée ce samedi 14 février 2026. À quelques instants du coup d’envoi, les entraîneurs ont communiqué leurs onze titulaires pour cette affiche.

Le Stade Olympique Hammadi Agrebi servira de théâtre à la confrontation entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Atlético Petróleos de Luanda, programmée ce samedi 14 février 2026. À quelques instants du coup d’envoi, les entraîneurs ont communiqué leurs onze titulaires pour cette affiche.

Côté tunisien, Christian Bracconi mise sur B. Ben Saïd dans les buts. La charnière défensive s’appuie sur M. A. Tougaï, M. Dräger, M. A. Ben Hamida et H. Jelassi. Au milieu, H. Tka, M. Hadj-Ali et A. Konaté auront la responsabilité d’organiser le jeu et d’assurer les transitions entre les lignes. Devant, K. Boualia, Y. M. Sasse et A. Diakité sont chargés de créer le danger et de mettre la pression sur la défense adverse.

Du côté de Luanda, Flávio Amado aligne Hugo dans les cages. La défense comprend Kinito, Eddie — qui porte le brassard — Ilídio et Toro. Le trio du milieu formé par J. Pereira, T. Reis et Costinha devra dicter le tempo et contenir les initiatives offensives des locaux. En attaque, Benny, P. Pinto et Hossi ont pour mission de conclure les actions et de surprendre la ligne arrière de l’Espérance.

Publicité

Compositions