eRÉSULTATS: les 4 étapes pour consulter le résultat du CEP 2026 en ligne

La proclamation des résultats de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2026 sont annoncés pour ce jour, vendredi 26 juin 2026

Publié le 26 juin 2026 à 10:41 · Mis à jour le 26 juin 2026

​Avec la proclamation officielle des résultats du Certificat d’études primaires (CEP), session de juin 2026, la plateforme gouvernementale eRÉSULTATS est le moyen le plus rapide pour savoir si un candidat est admis, sans avoir à se déplacer dans les centres d’examen.

​Voici la démarche pas à pas pour effectuer votre recherche en quelques clics :

​Étape 1 : Accéder au portail officiel

​Ouvrez votre navigateur internet (depuis un smartphone ou un ordinateur) et rendez-vous sur le site officiel des examens et concours du Bénin à l’adresse suivante : https://eresultats.bj/examens

​Étape 2 : Sélectionner l’examen

​Une fois sur la page d’accueil de la plateforme :

​Recherchez la liste des examens disponibles (généralement visible sur la page d’accueil ou via l’onglet « Résultats »).

​Cliquez sur l’option « CEP 2026 » pour accéder à la base de données spécifique à cette session.

​Étape 3 : Renseigner les identifiants du candidat

​Dans le champ de recherche qui s’affiche à l’écran :

​Saisissez le numéro de table complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe).

complet de l’apprenant (veillez à ne pas faire d’erreur de frappe). ​Si la plateforme le demande, complétez avec l’identifiant ou toute autre information requise pour valider la requête.

​Étape 4 : Valider et afficher le résultat

​Cliquez sur le bouton de validation (souvent illustré par « Rechercher » ou une loupe). Les informations relatives au candidat ainsi que son statut d’admissibilité (Admis ou Refusé) s’afficheront instantanément sur votre écran.