Erdogan avertit: une intervention militaire au Niger pourrait déstabiliser le continent africain

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son inquiétude quant à une éventuelle intervention militaire des pays de la Cédéao au Niger, soulignant que cela pourrait aggraver la situation en Afrique. Erdogan mise plutôt sur la diplomatie pour résoudre la crise, en favorisant des élections démocratiques pour rétablir la paix dans un pays secoué par un récent coup d’État.

Le président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie a évoqué des préoccupations majeures au sujet d’une possible intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) au Niger. Il a averti que cette action pourrait avoir des répercussions déstabilisantes sur l’ensemble du continent africain. Erdogan, qui prône une approche diplomatique, est convaincu que la crise nigérienne doit être résolue par le dialogue et la coopération internationale.

La diplomatie turque est actuellement engagée dans des négociations visant à faciliter une résolution pacifique de la crise au Niger. Le président Erdogan croit fermement que le chemin vers la paix et la stabilité au Niger passe par la tenue d’élections démocratiques. Ces élections permettraient de rétablir un gouvernement légitime et de restaurer l’ordre constitutionnel, perturbé par le récent coup d’État.

Le 26 juillet, les militaires nigériens ont annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum, entraînant la fermeture des frontières, l’instauration d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction de tous les partis politiques. Deux jours plus tard, ils ont désigné le général Abdourahamane Tiani comme chef d’État, lui qui avait dirigé la garde présidentielle et détient encore le président déchu Mohamed Bazoum.