Équitation: Neymar s’associe à l’équipe brésilienne de dressage

Neymar est fraîchement un joueur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. En attendant d’effectuer ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe, le brésilien s’engage dans un autre registre. En effet, il est devenu ce mercredi le parrain de l’équipe brésilienne olympique de dressage, une discipline de l’Équitation.

Cette nomination, qui intervient à un peu moins d’un an des Jeux olympiques de Paris en 2024, a été officialisée via un communiqué du footballeur et de son nouveau partenaire. « Je suis très heureux de rejoindre la famille Horse Team-Campline Horses, et encore plus de rencontrer João Marcari Oliva et Renderson Oliveira, pour tout ce qu’ils ont fait pour amener le Brésil au sommet du sport équestre,

s’est ainsi enthousiasmé Neymar, en marge de son passage à Lisbonne au Centre équestre de Global da Horse Team-Campline Horses. J’ai toujours été curieux d’en apprendre davantage sur les chevaux et j’ai hâte d’en apprendre davantage sur eux et de célébrer les victoires à venir.« , explique l’ancien buteur du PSG.

Le communiqué met en lumière l’ardente passion du plus grand marqueur de tous les temps de l’équipe nationale brésilienne (à égalité avec Pelé) pour les disciplines équestres. « Ce partenariat ne concerne pas seulement le sport, mais aussi les valeurs que nous partageons: le travail d’équipe, la défense de l’égalité, la protection des animaux, de la nature et, bien sûr, l’amour pour le Brésil.« , ajoute Neymar.

Le dressage représente une discipline olympique au sein des sports équestres, ayant ses racines ancrées dans la tradition de l’équitation classique. Il est fréquemment perçu comme une forme artistique, étant donné que la poursuite esthétique du mouvement occupe une position centrale. L’essence de cette pratique consiste à cultiver les vertus du cheval ou du poney à travers une éducation harmonieuse.

