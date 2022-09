Equipe de France : Kylian Mbappé refuse de participer à une séance photo

Kylian Mbappé, qui a rejoint ce lundi l’équipe de France, est en conflit avec la Fédération française de football (FFF) depuis plusieurs semaines à propos de la gestion de ses droits à l’image.

La question des droits à l’image de Kylian Mbappé en Bleu n’est toujours pas réglée. Six mois après avoir boycotté une opération marketing avec les sponsors de la sélection nationale, l’attaquant du Paris Saint-Germain va remettre ça, comme il l’a annoncé ce lundi dans un communiqué adressé à l’AFP. L’attaquant a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi 20 septembre avec l’équipe de France. Sa décision fait suite au refus de la Fédération de « modifier la convention » des droits à l’image des joueurs, comme il a fait savoir, lundi 19 septembre, dans un communiqué transmis à l’AFP.

La star des Bleus et du Paris Saint-Germain ainsi que « ses représentants (…) regrettent vivement qu’aucun accord n’ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde » sur ce sujet, qui a déjà fait polémique en mars. A l’époque, l’attaquant du PSG avait refusé de participer à une séance avec les sponsors des Bleus. Cette décision « ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l’équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir », conclut le communiqué du joueur.

Bras de fer et discussion de sourds ?

Dans l’édition de lundi de L’Equipe, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, disait que cette situation devait être abordée à Clairefontaine ce lundi. Même s’il affirmait que rien ne serait changé avant la Coupe du monde au Qatar : « Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi [aujourd’hui] pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra de ce qu’il convient de faire »

Le droit à l’image colletif régit « les droits et les obligations » des Bleus, depuis leur première sélection jusqu’à cinq ans après le terme de leur carrière professionnelle. Elle date en équipe de France de 2010, à la suite des évènements à Knysna. Ce sont ses termes et cette durée que Kylian Mbappé remet en cause, comme l’expliquait dans L’Equipe son avocate Delphine Verheyden, le 28 mars 2022 : « Pour Kylian, ça devrait aller de ses 18 ans à ses 40 ans. Ce n’est pas réaliste de prendre un engagement si long« .

Elle regrettait également que son client soit plus souvent que d’autres, sollicité pour représenter l’équipe de France, et affirmait que la notion d’image collective avait cédé sa place « en réalité à des droits sur l’image des joueurs pris individuellement ». Elle réclamait donc que « les joueurs soient en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent. »