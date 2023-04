Eponge boule en inox : 05 façons ingénieuses de l’utiliser pour des résultats impeccables

- Publicité-

L’éponge en forme de spirale ou en boule en inox est un incontournable qu’on retrouve dans toutes les cuisines des particuliers à la maison. Elle est efficace pour récurer et pour nettoyer de nombreuses surfaces et matériaux : fonds de casseroles, vaisselle, ustensiles de cuisine…

Souple et agréable au toucher, l’éponge inox est très appréciée. Elle est maniable et s’adapte à toutes les formes des matériaux. Sa composition en acier inoxydable la rend durable : elle ne rouille pas. Cependant, dans quelles circonstances l’utiliser pour avoir des résultats impeccables ?

Pour vous faciliter la tâche au quotidien, voici comment utiliser de façon ingénieuse l’éponge en inox :

Aiguiser vos ciseaux

Il vous suffit pour cela de couper une éponge en inox avec votre paire de ciseaux. Au contact de l’éponge, les ciseaux seront immédiatement plus nets et retrouveront rapidement leur fonction de manière optimale.

Nettoyer les légumes

Si vous avez beaucoup de légumes à préparer pour la cuisson, il est pratique d’utiliser cette méthode de nettoyage pour retirer tous les microbes présents à la surface de vos courgettes, carottes, pommes de terre ou encore aubergines… Ils peuvent tous y passer !

Venir à bout de la rouille

Vous avez des objets ou des outils légèrement rouillés ? Pas de panique ! Grâce à votre éponge métallique vous parviendrez à faire disparaître la rouille qui s’est incrustée dans les matériaux.

Nettoyer vos semelles de chaussures

Une éponge métallique peut être un allié de taille pour nettoyer les semelles de vos baskets ou d’une autre paire de chaussures. Les rues regorgent de saletés qui s’accrochent à nos chaussures… En utilisant une éponge en inox, vous vous débarrasserez de tout ce qui colle et qui a du mal à partir !

Se débarrasser des souris qui rodent chez vous

Pour éviter que les souris ne pénètrent dans la maison, il vous suffit simplement d’attacher une éponge métallique à l’endroit où vous savez qu’elles se faufilent. Elles ne mordront pas l’éponge en question et aucun mal ne leur arrivera mais cela les repoussera et elles ne viendront plus roder dans les parages.

