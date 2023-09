Entretien de la cuisine : voici comment fabriquer votre propre détergent naturel à partir d’écorces d’orange

Pour prendre soin de la maison, on investit beaucoup dans le commerce pour l’achat des outils nécessaires. Or, nous pouvons les fabriquer nous-mêmes à la maison grâce à des ingrédients que nous avons sous la main. Découvrez alors dans cet article une recette maison d’un détergent naturel fait-maison à base d’écorces d’orange. Très efficace et respectueux de l’environnement, il ne vous décevra pas.

Il est préférable de fabriquer son propre détergent plutôt que d’acheter ceux parfumés à l’orange ou au citron proposés par de nombreux supermarchés. Non seulement cela permet d’économiser de l’argent, mais cela présente également moins de risques pour la santé et l’environnement. Pour cela, vous aurez besoin de:

Ingrédients

sel

4 à 5 écorces d’orange

de vinaigre

de détergent

02 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

Lorsque vous avez tous les ingrédients à portée de main, commencez par verser 1 litre d’eau dans une casserole. Ajoutez ensuite les morceaux d’écorce d’orange ainsi que deux cuillères à soupe de sel et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez bien le tout et mettez-le sur le feu. Lorsque la solution prend une couleur orangée, éteignez le feu et passez le liquide au tamis. Ensuite, versez-le dans un bol et ajoutez-y 150 ml de vinaigre et 500 ml de liquide vaisselle. Transférez le détergent obtenu dans une bouteille munie d’un pulvérisateur, et voilà, c’est terminé.

Articles similaires