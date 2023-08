[Enquête] Comment la France a pillé le pétrole africain (vidéo)

Après le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger, une grande partie de la population nigérienne manifeste son mécontentement quant à la présence sur son territoire de l’État français : l’ancien colonisateur subit un nouvel échec dans ses relations africaines et ne comprend visiblement pas pourquoi car il commet encore et toujours les mêmes erreurs.

Ce sentiment de rancœur est le produit d’une histoire lourde, celle de la Françafrique. Nous allons voir le cas de l’entreprise ELF-Aquitaine : pionnière du système néocolonial et bastion du renseignement français en Afrique, c’est une des clefs de voûte de la domination sans précédent et du paternalisme français envers ses anciennes colonies.

Depuis sa création en 1967 à son rachat par Total en 2000, la compagnie pétrolière a usé de différents stratagèmes tous plus fourbes et cachés les uns que les autres pour assouvir l’indépendance énergétique de la France à prix cassé, en collaboration directe avec l’État français bien sûr. Manipulations politiques, contrats illégaux, affaires de corruption et mensonges sont au programme de cette émission.