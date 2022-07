En visite au Bénin, que dira Macron à Talon sur les cas Madougou et Aïvo?

Le président français Emmanuel Macron sera au Bénin, le mercredi 27 juillet pour s’entretenir avec son homologue béninois Patrice Talon. Cette visite qui est une première, après la réélection du chef de l’Hexagone, va officiellement tourner autour de la restitution des biens culturels et de la sécurité. Mais, le champs des discussions pourrait s’élargir aux questions des droits de l’homme sur lesquelles l’ONG bruxelloise «Droits de l’homme sans frontières» et des opposants béninois interpellent Emmanuel Macron.

Le président de la République française, Emmanuel Macron, se déplacera à Yaoundé, Cotonou et Bissau du 25 au 28 juillet 2022, a annoncé jeudi, la présidence française. Le patron de l’Elysée sera dans la capitale béninoise, le mercredi 27 juillet 2022, où, il sera accueilli par son hôte, Patrice Talon.

Cette rencontre sur laquelle le gouvernement béninois communique peu, ou pas du tout, sera officiellement axée sur la restitution des biens culturels et la sécurité, deux sujets qui viennent à point nommé.

En effet, après une dernière exposition qui a eu lieu du 26 au 31 octobre 2021 au quai Branly, 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey ont été restituées à leur pays d’origine (Bénin) grâce à la loi dérogatoire au code du patrimoine français votée par le Parlement en décembre 2020. Cette restitution très médiatisée, est le fruit d’une diplomatie qui se renforce entre Paris et Cotonou au plan culturel, depuis l’avènement du régime du « Nouveau Départ », avec comme pièce maîtresse, le ministre Aurélien Agbénonci.

Fermé après trois mois d’exposition avec un succès de près de 200 000 visiteurs, le Gouvernement du Bénin a rouvert le 16 juillet 2022, le musée circonstanciel installé dans l’enceinte du Palais de la Marina, à Cotonou, pour quarante-cinq (45) jours supplémentaires de connexion à l’art béninois.

A Cotonou, la visite de Macron sera symbolique, puisque le chef de l’Etat francais aura le plaisir de visiter les œuvres d’art restituées au Bénin.

Une visite délicate?

Le Bénin n’est plus à l’abri du terrorisme. Au nord du pays, les attaques terroristes sont devenues insistantes et font de nombreuses victimes. La sécurité aura donc une place de choix dans les échanges qui auront lieu entre Talon et Macron, la semaine prochaine.

« Le Bénin est au cœur de la lutte anti djihadiste. Comme son voisin le Togo à la frontière nord. Il y a un grignotage des troupes d’Amadou Koufa dans le pays. Le Bénin essaie de contrer cette menace », a déclaré le Général Bruno Clément-Bollée, ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère des Affaires étrangères cité par TV5 Monde.

La visite du président francais intervient dans un contexte où la France est en pleine réorganisation de son dispositif militaire au Sahel, après avoir été chassée de Bamako par les autorités militaires de la transition au Mali. L’hypothèse de l’installation d’une probable base militaire française au nord du Benin cours les médias même si elle a été fermement démenti Marc Vizy, l’ambassadeur.de France près le Bénin.

« Nous sommes en plein démontage de l’opération Barkhane. C’est une opération difficile dans un contexte compliqué avec l’État malien. Et ce théâtre n’est pas loin, le Bénin est entre le Togo, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria », ajoute Bruno Clément-Bollée. « On a bien noté que la France se réorganise du côté du Niger. Et je pense que le président Macron va beaucoup parler avec son homologue de cette réorganisation et savoir comment on pourrait contribuer à renforcer la frontière nord (Bénin) ».

Le pays est souverain, a-t-il reconnu. « Mais je crois que le président Macron va faire comprendre à son interlocuteur qui le comprendra très vite à quel point il peut l’aider dans ce domaine-là », dit-il.

Macron à la rescousse de Madougou et Aïvo?

Si officiellement elle n’a pas été mentionnée, la question des droits de l’homme pourrait être abordée au cours de cette visite à Cotonou où, l’Elysée n’a prévu aucune rencontre avec l’opposition ou les acteurs de la société civile béninoise. Sauf revirement de dernières minutes, Macron ne touchera guère, de mot à la presse durant son séjour à Cotonou, selon nos informations.

Mais, qu’à cela ne tienne, le dirigeant francais devrait en sourdine, aborder notamment avec le patron de la Marina, la situation de deux opposants politiques béninois incarcérés. A quelques jours de ce déplacement, l’ONG bruxelloise «Droits de l’homme sans frontières» a exhorté le président français à exiger la libération de deux célèbres leaders de l’opposition, Reckya Madougou et Joël Aivo, respectivement condamnés à 20 ans et 10 ans de prison.

Ces deux opposants, n’ont pas été inclus dans la liste de 17 détenus qui doivent être temporairement libérés, après une réunion du 13 juin 2022 entre le président Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin (2006-2016).

Ancienne patronne du parti d’opposition, Les Démocrates, et dont la candidature à la dernière élection présidentielle a été rejetée par la commission électorale, Reckya Madougou a été condamnée fin 2021 à 20 ans de prison pour avoir prétendument financé le terrorisme. Elle avait été arrêtée en mars 2021 accusée d’avoir viré des milliers de dollars à un officier militaire dans le but de tuer des autorités anonymes.

Professeur de droit à l’Université d’Abomey Calavi, Joël Aïvo, a pour sa part, été condamné en décembre 2021 par le Tribunal des crimes économiques et du terrorisme (CRIET) à 10 ans de prison pour complot contre l’État et blanchiment d’argent.