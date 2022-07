En tournée africaine, Emmanuel Macron peine à convaincre l’Afrique de se retourner contre la Russie

Que ce soit au Cameroun, au Bénin ou en Guinée-Bissau, le message principal de la tournée africaine d’Emmanuel Macron est demeuré le même. Peindre en noir tout ce qui vient des Russes tout en se faisant passer pour un altruiste qui vient en sauveur sur un continent qui se noie.

Du lundi 25 au vendredi 28 juillet 2022, le président français Emmanuel Macron a effectué une tournée africaine qui l’a mené au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Pour son premier déplacement sur le continent depuis sa réélection, le président français s’est donné au difficile exercice de reconquête de l’Afrique.

« La Russie a beaucoup diffusé de fausses informations »

De Yaoundé à Bissau en passant par Cotonou, le message a été le même. Convaincre les pays africains de se retourner contre la Russie. « La Russie en Afrique a beaucoup diffusé de fausses informations et a complété sa présence avec des milices, Wagner, » a déclaré Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse conjointe à Yaoundé avec le président camerounais Paul Biya, mardi 26 Juillet. « Ce ne sont pas des coopérations classiques », poursuit-il, tout comme si la France était un modèle en terme de coopération.

Cette « présence hybride », comme il la nomme, « permet à la Russie de venir en aide soit à des pouvoirs politiques affaiblis (pour en tirer profit), soit à des milices n’ayant aucune légitimité. La France fera tout pour que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne crois pas qu’il soit bon, en particulier pour les peuples », se contente d’affirmer Emmanuel Macron.

« La Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride »

Lors d’une conférence de presse avec son homologue béninois, Patrice Talon, à Cotonou, Emmanuel Macron a accusé la Russie d’être « l’une des dernières puissances impériales coloniales » et de mener une nouvelle forme de « guerre hybride » dans le monde. « La Russie est l’une des dernières puissances impériales coloniales » en décidant « d’envahir un pays voisin (l’Ukraine) pour y défendre ses intérêts », a affirmé Emmanuel Macron. « Je parle sur un continent (l’Afrique) qui a subi les impérialismes coloniaux », a-t-il tenu à souligner.

« l’Afrique est aussi le théâtre d’une guerre d’information »

« Aujourd’hui, sur le sol européen, la seule puissance qui contexte l’intégrité territorial et la souveraineté d’un peuple, c’est la Russie. Et comment même des peuples qui ont pu être proches de l’Union Soviétique, puis de la Russie, sur la base d’un agenda historique, pourrait accepter ou être ambiguë avec une agression unilatérale caractérisée, niant l’intégrité et la souveraineté populaire. » a déclaré lors de la conférence de presse conjointe avec Umaro Sissoco Embalo. Une occasion pour ce dernier qui assure depuis début juillet la présidence tournante de la Cédéao de condamner également l’invasion russe de l’Ukraine.

« On le voit, l’Afrique est aussi le théâtre d’une guerre d’information ou plutôt de de désinformation et de manipulation de l’information. Il y a de plus en plus d’organe de propagande au service de projets géopolitiques ou d’influence. » a affirmé le chef d’Etat français qui n’a jamais manqué d’occasion pour, lors des différents points de presse, de peindre en noir la présence russe en Afrique.

« Force est de constater que le choix fait par la junte malienne aujourd’hui, sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficace pour lutter contre le terrorisme. Ce n’est d’ailleurs plus leur objectif. Et c’est ce qui a présidé à notre choix de quitter le Mali. « a insisté Emmanuel Macron.

De l’assujettissement à la collaboration

Si aujourd’hui la France se réveille subitement et prétend vouloir aider l’Afrique à un développement, c’est pourtant à cause de cette volonté russe de tisser de nouveaux partenariats avec les pays africains, toujours sous l’emprise de l’occident. L’histoire est tellement vive dans les esprits, même des plus jeunes, que le discours de Macron ne convaincs que quelques esprits très moins éclairés.

Si le président béninois Patrice TALON parle aujourd’hui d’une coopération décomplexée, c’est qu’il y a eu une coopération complexée et bien entrevue qui a été tissée pendant des lustres. En témoigne le folklore qu’organise plusieurs Etats africains à l’arrivée des chefs d’Etats Français en Afrique. Si le Bénin « décomplexé » a fait l’exception cette fois-ci, ce n’est pas le cas du Cameroun, pays colonisé par la France. En témoigne l’accueil tambour battant, digne des années 1990, réservé au roi Macron de 44 ans par un président au pouvoir depuis 40 ans.

Alors, ce discours d’une nouvelle coopération gagnant-gagnant de Macron n’est rien d’autre que la résultante de l’éveil d’une partie de la jeunesse africaine à s’affranchir du joug colonisateur. Une jeunesse qui, à défaut de trouver de nouveaux partenaires stratégiques comme la Russie, est prête à contraindre le colonisateur à aller de l’assujettissement à la collaboration.

La Russie a soutenu la lutte contre l’impérialisme coloniale

Si M. Macron reconnait que « la Russie est l’une des dernières puissances impériales coloniales », c’et déjà un petit pas vers la vérité. La vérité est que, comme la France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre et l’Allemagne ont tous été des colonisateurs. Mais, pourquoi personne n’évoque ces pays aujourd’hui ? Simplement parce que la France est demeurée colonisatrice malgré les pseudo-indépendances, pendant que les autres pays se sont plus ou moins retirés.

La France s’est confortablement installée dans ses pays qu’elle a colonisé, en changeant juste le modus operandi. Bien qu’en étant à des milliers de Kilomètres de l’Afrique, elle choisie à ses soins des présidents « garçons de course » sans ambition pour le continent, mais aux ordres. Elle a toujours déstabilisé les plus ambitieux, fait prisonnier ceux qui sont contre ses intérêts et, au pire des cas, faire exécuter les plus patriotes. Et RIEN n’a changé avec le temps. Juste la méthode.

Alors, Emmanuel Macron peine à convaincre l’Afrique de se retourner contre la Russie parce qu’il fait du deux poids deux mesures, dans ses jugements. M. Macron n’a pas condamné la prise de pouvoir du chef de la junte militaire et président autoproclamé du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Et pourtant, Emmanuel Macron est prêt a asphyxié le Mali sous prétexte qu’il est dirigé par des militaires. Si, comme Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, Assimi Goïta avait fait allégeance à la France, aurait-il le même discours ?

La France a compris, avec l’invasion russe en Ukraine, que des changements géopolitiques majeurs en Europe risquent de totalement le déclasser. Si autrefois l’information était la chasse gardée des occidentaux depuis la chute de l’URSS, les réseaux sociaux ont aujourd’hui tout démystifié. La France avec l’occident ont été pris au dépourvu. L’Inde, la Turquie, la Chine, le Brésil, la Russie, l’Israël et aussi l’Afrique veulent se faire une place à l’ère de l’équilibrisme géopolitique. L’enjeu est de taille et ce discours, à la limite haineux, de la France envers la Russie, ne convaincs personne.