Emmanuel Macron: « Sans l’opération Barkhane, l’État malien n’aura pas eu lieu »

Le président Français Emmanuel Macron a récusé ce jeudi, lors d’une conférence de presse à l’Elysée, l’idée d’un échec français au Mali, soulignant de « nombreux succès » des militaires sur place.

Après 9 ans passés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali, la France et ses alliés européens, ont annoncé jeudi, leur départ de ce pays sahélien, estimant que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Ce « retrait coordonné» n’est pas synonyme d’échec, selon le président Français Emmanuel Macron.

En conférence de presse ce jeudi, en présence de Macky Sall, président du Sénégal et de l’UA, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et de la CEDEAO et Charles Michel, président du Conseil européen, le patron de l’Hexagone a récusé « complètement » l’idée d’un échec français au Mali, soulignant de « nombreux succès » des militaires sur place.

« Que serait-il passé en 2013 si la France n’avait pas fait le choix d’intervenir ? Vous auriez à coup sûr un effondrement de l’Etat malien », a déclaré le chef d’Etat Français, expliquant que l’intervention militaire de la France au Mali a été faite à la demande de l’Etat malien quand les groupes terroristes ont envahi le pays.

Pour Macron, c’est de l’irresponsabilité de la junte militaire malienne qui entretient des relations avec des mercenaires Wagner qui est incompatible avec la présence militaire de la France et ses alliés.