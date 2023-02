Emmanuel Macron: « La France n’est pas une assurance vie aux règlements des problèmes politiques » africains

24 heures avant sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron s’est prononcé sur le « futur du partenariat » entre l’Afrique et la France. Dans son discours ce lundi, Macron a, sans langue de bois, martelé que la France ne peut pas régler toutes les situations en Afrique.

La réorganisation du dispositif militaire Français mise en application depuis peu, a été l’un des points phares du discours du président Emmanuel Macron ce lundi 27 février 2023.

« La réorganisation du dispositif militaire français en Afrique, n’a pas vocation a être un retrait ou un désengagement. Mais elle se traduira en effet, par une africanisation ou une mutualisation de ses grandes bases: une réduction du nombre de militaires Français et une montée en charge du nombre de leurs partenaires africains », a expliqué le patron de l’Hexagone.

Dans la suite de ses idées, Macron s’est montré plus strict et franc, lorsqu’il a évoqué les problèmes politiques africains. « La France n’est pas une assurance vie aux règlements des problèmes politiques des différents pays », je le dis très clairement », a déclaré Macron. « Et le rôle de la France n’est pas de régler toutes les situations en Afrique », a-t-il insisté.

« On a besoin que nos partenaires africains expriment leurs besoins sécuritaires et militaires, l’assument, nous les dércivent. C’est pourquoi on restera, mais avec une emprunte réduite. Mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner« .

Emmanuel Macron