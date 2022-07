Emmanuel Macron: « La France a tant à faire sur le continent africain »

En tournée africaine, le président Français Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi, que la France et l’Afrique ont une profonde histoire d’amour et de richesses mutuelles qu’il « nous faut savoir raviver ».

A Cotonou, deuxième étape de sa tournée africaine, le président Français Emmanuel Macron est revenu sur sa visite du mardi 26 juillet 2022 au Cameroun. Sur sa page Facebook, le patron de l’Elysée, a déclaré qu’il « y a entre la France et le Cameroun où j’étais hier, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d’amour, de respect, d’échanges, de métissage, de créolisation aussi, de mélanges, de richesses mutuelles qu’il nous faut savoir raviver ».

Le président Français reconnait que « la France a tant à faire sur le continent africain, mais il y avait des non-dits, des malentendus, un dialogue à ouvrir et des erreurs du passé à ne jamais répéter ». « Il y avait une page nouvelle à ouvrir, à écrire. Sur ce chemin, depuis ce jour de novembre 2017 où à Ouagadougou j’ai pris une série d’engagements, marqueurs d’une nouvelle relation et d’un nouveau regard entre la France et le continent africain, nous avons pu avancer », a rappelé le patron de l’Hexagone.

« Avancer, au nouveau sommet Afrique-France en octobre dernier, dans la co-construction, nous l’avons fait. Et ce sommet de Montpellier n’était qu’un point de départ : en Afrique comme en France, les acteurs du changement sont à l’œuvre ! Hier à Yaoundé, nous avons fait le point ensemble. De nouveaux rendez-vous ont été pris sur le climat, sur la création, sur le fonds Démocratie », a dit Macron.

Arrivé au Bénin ce mercredi 27 juillet 2022, le président Macron a été accueilli à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin par une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonci. Emmanuel Macron sera reçu par son homologue Patrice Talon ce mercredi matin au Palais de la Marina. Les deux dirigeants discuteront notamment des questions sécuritaires et culturelles.