Emmanuel Macron évoque la position de la Chine sur le conflit en Ukraine

Dans une interview accordée au journal Les Echos, Emmanuel Macron a abordé le sujet du conflit en Ukraine et ses échanges avec le président chinois, Xi Jinping, lors de sa visite officielle en Chine.

De retour en France, après sa visite en Chine, le président Français Emmanuel Macron est revenu sur ses échanges avec le patron de Pékin ainsi que la position de Xi Jinping sur la guerre en Ukraine. Selon le président français, la Chine partage le même constat que la France, à savoir que le temps n’est pas aux négociations, mais plutôt à l’action militaire.

« Je pense que la Chine fait le même constat que nous, à savoir qu’aujourd’hui, le temps est militaire (…). Le temps n’est pas aux négociations, même si on les prépare et s’il faut planter les jalons », a expliqué le président de la République, dans cet entretien accordé vendredi, au cours de son déplacement en Chine.

En outre, Macron a souligné que le dialogue avec la Chine permet de tempérer les commentaires sur une supposée complaisance de la Chine envers la Russie. Emmanuel Macron a également mentionné avoir discuté avec Xi Jinping de la nécessité de soutenir les principes de la Charte des Nations unies et de la volonté d’une paix négociée et durable. Bien que l’Ukraine ne soit peut-être pas une priorité de la diplomatie chinoise, le président français estime que le dialogue est essentiel pour éviter les malentendus et renforcer les relations entre les pays.

Alors que la France et ses alliés continuent de suivre de près l’évolution de la situation en Ukraine, les propos d’Emmanuel Macron apportent un éclairage intéressant sur la position de la Chine dans ce conflit international.