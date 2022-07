« Emmanuel Macron en visite d’inspection coloniale n’est pas le bienvenu au Bénin »

Selon les échos provenant de la Présidence de la République et relayés par plusieurs journaux, Emmanuel Macron sera en visite officielle au Bénin du 27 au 28 juillet 2022. Selon ces mêmes sources, « La question de la création d’un nouveau pôle de la force Barkhane au Nord Bénin, sera au centre des discussions. » D’autre part, « la tenue d’une assise nationale, de dialogue politique et sociale fera l’objet de discussions au cours de cette visite officielle du président français Emmanuel MACRON. » En outre, « des rencontres sont prévues avec la classe politique en présence de tous les partis politiques sans distinction (mouvance et opposition). »

Voilà exposé selon certains médias, les objectifs du chef de la FrançAfrique lors de sa visite officielle des 27 et 28 juillet au Bénin. En préparation de ce voyage, Patrice Talon en bon garçon de la FrançAfrique, a fait transmettre par le conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022 à l’Assemblée Nationale pour ratification, l’accord monétaire signé en décembre 2019 par Emmanuel Macron et Allassane OUATARA en présence du ministre des finances du Bénin concernant la zone CFA, accord dont l’objectif clairement affiché, est le sabotage du projet de création d’une monnaie l’ECO, par la CEDEAO.

Tout le monde connait les agissements d’Emmanuel Macron envers l’Afrique depuis son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron, c’est le colon enragé, qui admoneste les Chefs d’Etat africains, les convoquent comme de petits enfants à une rencontre, donne des ordres à la CEDEAO pour asphyxier le Mali et les pays « indisciplinés ». On l’a encore vu lors de la levée des sanctions illégales, et inhumaines contre le Mali lors du dernier sommet de la CEDEAO à Accra. Il s’est permis de critiquer cette décision avec véhémence, montrant par-là que celle-ci est une victoire contre la FrançAfrique et ses laquais.

Emmanuel Macron, c’est celui-là qui réunit des jeunes africains non représentatifs pour essayer de contrer la prise de conscience anti-impérialiste en Afrique. Emmanuel Macron, c’est celui qui fulmine contre la junte au pouvoir à Bamako alors qu’il est allé installer le fils Deby au pouvoir après la mort de son père, et ceci parce que la junte malienne a chassé Barkhane du Mali, ce qu’il ne lui pardonne pas car depuis là, Barkhane est en errance à travers l’Afrique.

Voilà le Président qui vient dans notre pays pour officialiser l’installation de Barkhane et assoir encore plus l’influence de la France au Bénin et en Afrique de l’Ouest. Evidemment, cette visite est une provocation envers le peuple béninois et les peuples d’Afrique.

Depuis son arrivée au pouvoir, Patrice Talon n’a cessé de favoriser les intérêts français alors qu’il n’était pas le premier choix de la FrançAfrique. Bouygues, Bolloré, Aéroport de Paris, Club-Méditerranée, Vinci (SOGEA-SATOM), toutes ces sociétés françaises ont pignon sur rue au Bénin, sans compter les nombreux conseillers français qui pullulent à la Présidence de la République, puisqu’à son arrivée, Patrice Talon a déclaré que le Bénin est un désert de compétences. Avec tout cela, Patrice Talon veut maintenant ramener l’armée française au Bénin après que le Président Justin AHOMAGBE l’a chassée en 1964. En plus de tout ça, Patrice Talon va permettre à Emmanuel Macron qui vient d’être désavoué dans son pays lors des élections législatives, va venir se mêler des affaires politiques de notre pays pour donner des leçons au peuple béninois.

Non, trop c’est trop ! Le peuple béninois a besoin de plus de respect et de considération. Cette Visite d’Emmanuel Macron est une véritable provocation et une souillure de la mémoire de nos héros, Béhanzin, Bio Guerra Kaba, etc. Voilà pourquoi, notre peuple dit :

Non à la visite d’inspection coloniale de Macron au Bénin !

Non à l’installation de Barkhane au Bénin !

Troupes françaises hors du Bénin !

Macron dehors !

Cotonou, le 14 juillet 2022

Le Parti Communiste du Bénin