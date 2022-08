Emmanuel Macron disponible à aider la CEDEAO à lutter contre le terrorisme

Alors que les derniers soldats Français plient leurs bagages du Mali, le président Emmanuel Macron a réitéré l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, dans le Golfe de Guinée et la région du lac Tchad, ajoutant que la France répondra à l’invitation de la CEDEAO dans ce cadre.

Contrairement aux autorités maliennes, la France juge les résultats de ses troupes déployées au Mali, très satisfaisants. “L’efficacité de nos soldats durant toutes ces années et jusqu’à ces derniers jours a été démontrée par la neutralisation de la plupart des plus hauts cadres de la hiérarchie des groupes terroristes sahéliens”, a déclaré M. Macron.

Quittant le Mali, malgré elle, la France ne compte pas rapatrier ses soldats de la région. L’Hexagone, comme l’avait annoncé Macron il y a quelques mois, a opté pour une politique de réorganisation de son dispositif militaire pour rester au Sahel et poursuivre son engagement dans la lutte contre le terrorisme.

“Ce retrait du Mali ne diminue en rien la mobilisation de la France pour faire libérer notre compatriote M. Olivier Dubois”, a ajouté M; Macron.

Huée et décriée par les populations sahéliennes voire celles environnantes, la France va tout de même poursuivre “le combat contre le terrorisme, en agissant en soutien des efforts politiques, civils et militaires de la CEDEAO et Etats de la région, et en pleine coordination avec nos partenaires européens et américains engagés dans la région”.

Emmanuel Macron se “rendra disponible à l’invitation de la CEDEAO cet automne afin de poursuivre cet engagement au côté de tous les Etats qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés”, rassure l’Elysée.

En effet, en visite en Guinée Bissau fin juillet, le président Macron a révélé que le président Embalo lui avait fait part de sa volonté d’organiser dans les semaines prochaines, un sommet de la CEDEAO auquel, il souhaiterait « convier la France pour bâtir un agenda commun face aux groupes terroristes ».