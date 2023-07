Emmanuel Macron: « ce coup d’État est parfaitement illégitime et dangereux pour les Nigériens »

S’exprimant pour la première fois sur le coup d’Etat qui a eu lieu au Niger, le président francais Emmanuel Macron, a déclaré ce vendredi 28 juillet 2023, que ce coup de force militaire est « parfaitement illégitime et profondement dangereux pour les Nigériens ».

Partenaire stratégique du Niger, la France qui entretient d’excellentes relations diplomatiques avec Niamey, a condamné le coup de force militaire au Niger. D’après la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le président Emmanuel Macron a joint le chef d’Etat déchu du Niger et s’est rassuré qu’il se porte en « bonne en santé ».

Toujours dans la même veine, le patron de l’Elysée s’est ouvertement prononcé sur le sujet cet après midi, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Emmanuel Macron a fermement condamné un coup d’Etat « dangereux » pour la région sahélienne.

- Publicité-

« Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d’État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons, comme nous avons accompagné son prédécesseur, depuis le début », a déclaré le patron de l’Hexagone. « Ce coup d’État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et toute la région », a-t-il dit.

Suspecté d’être derrière la mutinerie contre le président nigérien, le commandant de la garde présidentielle, figure controversée de l’armée, s’est finalement désigné comme Président du CNSP ce vendredi 28 Juillet.