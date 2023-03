Emmanuel Macron appelle à la valorisation financière des forêts pour leur protection

Le président français Emmanuel Macron a appelé à l’engagement politique des pays pour la protection des forêts primaires lors du One Forest Summit à Libreville. Il a souligné la nécessité de valoriser le capital naturel pour soutenir les pays qui investissent dans la protection de l’environnement.

Les forêts sont des écosystèmes précieux pour la planète, mais elles sont menacées par la déforestation et le changement climatique. Les pays qui protègent ces écosystèmes font un service à l’humanité, mais ils doivent également supporter les coûts de cette protection. Pour cela, Emmanuel Macron, a proposé des solutions concrètes, notamment une meilleure valorisation financière des forêts.

Lors du One Forest Summit à Libreville, la question de la valorisation financière des forêts a été au cœur des débats. Pour la première fois lors d’un sommet international, des outils financiers ont été lancés pour rémunérer les efforts des pays qui protègent leurs forêts primaires. Emmanuel Macron a ainsi appelé à une collaboration accrue entre les pays pour créer des programmes de financement innovants pour la protection des forêts.

La protection de la nature est une responsabilité collective. Emmanuel Macron a souligné la nécessité de ne plus considérer la nature comme un bien gratuit et inépuisable. Les engagements politiques et les financements pour la protection des forêts primaires sont essentiels pour la préservation de l’environnement et pour la survie de l’humanité. La valorisation financière des forêts est un moyen concret pour les pays de tirer profit de leur haute ambition environnementale et pour encourager la protection de la nature, a souligné le chef d’Etat Français.