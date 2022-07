Emirates Cup: Arsenal massacre Séville à Londres

Arsenal recevait Séville ce samedi après-midi à l’Emirates Stadium à l’occasion de l’Emirates Cup. Et les londoniens se sont imposés sur le score fleuve de 6-0.

Démonstration de force d’Arsenal ce samedi à l’Emirates Stadium. En réception de FC Séville dans le cadre de l’Emirates Cup, les Gunners se sont imposés sur le score sans appel de 6-0. Dominateurs dans une rencontre qu’ils ont parfaitement maîtrisé, les londoniens n’ont laissé aucun répit aux andalous visiblement dépassés par l’enjeu.

Plus impressionnants encore, les hommes de Mikel Arteta n’ont eu besoin que de 20 minutes pour inscrire quatre buts. Artisans de ces réalisations éclaires, Gabriel Jesus et Bukayo Saka qui ont inscrit deux buts chacun. La nouvelle recrue des Gunners, arrivée cet été en provenance de Manchester City, a même signé un triplé avec une nouvelle réalisation à l’heure de jeu (77è). Et Nketiah a bouclé la boucle en fin de partie (88e).

Une nouvelle victoire pour Arsenal qui signe son cinquième succès en cinq matchs pour 19 buts marqués. Les Gunners lancent leur nouvelle saison de Premier League face à Crystal Palace, vendredi prochain.