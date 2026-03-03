Émilie Dequenne : la douleur exprimée par sa maman un an après sa disparition

Émilie Dequenne , comédienne reconnue, est célébrée par sa famille près du premier anniversaire de sa disparition : une double exposition d’affiches doit lui rendre hommage tandis que sa mère, Brigitte, confie la manière dont elle et les siens vivent le deuil et entretiennent la mémoire de l’actrice.

Émilie Dequenne, comédienne reconnue, est célébrée par sa famille près du premier anniversaire de sa disparition : une double exposition d’affiches doit lui rendre hommage tandis que sa mère, Brigitte, confie la manière dont elle et les siens vivent le deuil et entretiennent la mémoire de l’actrice.

Émilie Dequenne est décédée le 16 mars 2025 à l’âge de 43 ans, après un long combat contre la maladie. Révélée au grand public pour son talent d’actrice, elle a laissé une empreinte professionnelle et affective importante qui s’exprime aujourd’hui à travers des hommages publics et le témoignage de ses proches.

Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue et relayé par Sudinfo, Brigitte Dequenne est revenue sur la douleur de la perte et sur la portée du projet d’hommage : une double exposition d’affiches, organisée pour commémorer l’œuvre et la mémoire d’Émilie, qui intervient près d’un an après sa disparition.

Publicité

Émilie Dequenne : sa famille « dans un état second »

Lors de cet entretien, la mère de la comédienne a insisté sur la permanence affective d’Émilie au sein de la famille. « Emilie est toujours parmi nous », a-t-elle déclaré, expliquant que la présence de la défunte se ressent au quotidien : « Elle ne nous quitte pas, elle était si positive, si attentive aux autres, on vit dans sa lumière, chaque membre de la famille. »

Brigitte Dequenne a évoqué les deux facettes du parcours d’Émilie, entre épreuves personnelles et réussites professionnelles : « Elle a vécu des choses très douloureuses, mais aussi de très jolies, surtout professionnellement. C’est un réconfort », a-t-elle dit en rappelant « sa dernière lutte » contre la maladie.

La mère de l’actrice a expliqué en quoi l’exposition et la visibilité offerte par la projection des films d’Émilie peuvent aider la famille : « Cela nous aide à la sentir avec nous », a-t-elle affirmé, précisant que ces activités permettent d’être occupés autrement que dans le souvenir immédiat du drame. Pour Brigitte, maintenir la mémoire d’Émilie passe aussi par la pensée des personnes confrontées à des pertes similaires : « Autant Emilie pensait aux malades, autant nous pensons aux autres parents qui perdent un enfant. C’est une chose épouvantable. »

Publicité

La famille tire une forme de consolation de la possibilité de « faire vivre » Émilie à travers ses films et cette exposition d’affiches : « On a le sentiment d’être privilégiés », a ajouté Brigitte, soulignant la force du lien familial dans cette période. Malgré cet attachement aux souvenirs et aux hommages, elle a décrit l’état de ses proches comme profondément affecté : « On se demande si ça vaut encore la peine d’être sur terre », a confié la mère, évoquant son désir d’être auprès de sa fille mais aussi la nécessité de continuer pour les enfants et petits-enfants, dans une famille qu’elle qualifie d’« très unie ».