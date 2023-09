Embargo sur les céréales: l’Ukraine porte plainte contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie

- Publicité-

L’Ukraine a pris une mesure diplomatique significative en déposant une plainte officielle à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) contre trois pays membres de l’Union européenne : la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Cette plainte fait suite à la décision de ces nations de prolonger leur embargo sur les importations de céréales ukrainiennes, même après la levée des restrictions décidée par l’Union européenne (UE).

La dispute commerciale a pris de l’ampleur après que l’UE ait mis fin à ses propres sanctions sur les céréales ukrainiennes en reconnaissance des progrès de l’Ukraine dans la mise en œuvre de réformes agricoles et d’une meilleure conformité aux normes internationales.

Cependant, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont choisi de maintenir leurs embargos, arguant de préoccupations sanitaires et phytosanitaires. L’Ukraine, de son côté, affirme que ces embargos sont injustifiés et vont à l’encontre des règles du commerce international.

L’OMC, en tant qu’instance de règlement des différends commerciaux, sera chargée d’examiner cette plainte et de faciliter des négociations pour résoudre le conflit. Le différend met en lumière les tensions persistantes liées au commerce entre l’Ukraine et certains de ses partenaires européens, qui pourraient avoir des répercussions sur les relations commerciales plus larges entre l’UE et l’Ukraine.