Elon Musk présente son fameux chien Floki comme le nouveau PDG de Twitter

Quatre mois après avoir annoncé son intention de quitter son poste de CEO de Twitter, le célèbre entrepreneur Elon Musk vient de tenir sa promesse en nommant son chien Floki à sa place. Une information insolite qui suscite l’étonnement et l’amusement des internautes sur les réseaux sociaux.

La frontière entre l’humour et la moquerie peut parfois être subtile, comme l’a récemment expérimenté la BBC lors d’un Twitter Space où elle a interviewé Elon Musk dans la nuit du 11 au 12 avril. Durant près d’une heure et demie, le célèbre entrepreneur a fait le show en multipliant les jeux de mots douteux entre le nom de la chaîne britannique et un terme pornographique, ainsi que les tentatives de déstabilisation du journaliste, tout en exprimant des positions anti-Covid. Malgré cela, Elon Musk a également abordé plusieurs sujets importants, tels que les pannes de Twitter et les licenciements, mais a souvent utilisé l’humour pour éluder certaines questions.

Lors de cette même interview, Elon Musk a également pris la parole de manière inattendue pour interrompre son interlocuteur et lui signifier qu’il n’était plus à la tête du réseau social Twitter. Le milliardaire a alors déclaré avec humour que son chien Floki avait pris le relais, précisant au passage que c’était « un bon chien ». Il a conclu cette déclaration en affirmant : « Je ne suis plus le patron de Twitter. » Cette réplique a suscité une certaine surprise et a fait le tour des réseaux sociaux, témoignant une fois de plus de l’humour et de l’ironie d’Elon Musk.

Cette révélation d’Elon Musk, bien qu’amusante, trouve en réalité son origine dans un sondage effectué en décembre dernier. En effet, le fondateur de Twitter avait posé la question à sa communauté de followers de savoir s’il devait abandonner sa fonction de CEO de l’entreprise. La réponse affirmative avait remporté la majorité des suffrages. Cette anecdote révèle ainsi l’importance de l’interaction entre les dirigeants d’entreprise et leur communauté de fans sur les réseaux sociaux.

Après le résultat défavorable du sondage, Musk avait déclaré qu’il quitterait son poste de CEO de Twitter dès lors qu’il aurait trouvé quelqu’un « assez fou » pour le remplacer. Cette affaire avait été oubliée à l’issue des fêtes de fin d’année, mais c’est Elon Musk qui l’a remise en lumière en février en publiant un montage humoristique de son chien, Floki, signant un contrat de patron de la plateforme en utilisant ses pattes.

Faut-il le rappeler, le chien du deuxième homme le plus riche du monde, est un Shiba Inu, nommé Floki. Cette race de chien, originaire du Japon, est également le symbole du Dogecoin, une cryptomonnaie qui a connu une popularité croissante sur la plateforme Twitter ces derniers jours. En effet, le logo traditionnel de Twitter a été remplacé pendant plusieurs jours par une tête de chien, en hommage à cette devise numérique.