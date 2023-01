Elon Musk: le patron de Twitter devant la justice pour loyer impayé

Elon Musk se retrouve à nouveau devant la justice, quelques jours après avoir témoigné dans un recours collectif des investisseurs de Tesla. Cette fois-ci, le patron de Twitter a été assigné pour n’avoir pas payé les loyers des bureaux qui servent de siège principal à l’entreprise à San Francisco.

Twitter ne paie plus les loyers de son siège principal de San Francisco depuis que le milliardaire et hommes d’affaires Elon Musk a pris les rênes du réseau social à l’oiseau bleu, dénonce le bailleur de l’immeuble.

Dans une plainte déposée vendredi devant la Cour supérieure de San Francisco, la société de promotion immobilière a allégué que Twitter devait 3,16 millions de dollars de loyer. SRI Nine Market Square réclame des loyers impayés et d’autres dommages-intérêts, selon le dossier juridique, rapporte le Wall Street Journal .

Twitter au bord de la faillite ?

Depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter en octobre 2022, la société fait régulièrement la une des journaux à cause des nombreuses poursuites judiciaires auxquelles elle fait face. L’un des fournisseurs de bureaux, Columbia Reit-650 California, a récemment intenté une action en justice dans les derniers jours de l’année dernière pour recouvrer une autre dette liée à son bureau de San Francisco, s’élevant à plus de 136 000 $. Dans la foulée, une société de logiciels et une compagnie maritime ont également déposé une plainte contre Twitter pour percevoir leurs rémunérations.

De son côté, Elon Musk a affirmé à plusieurs reprises qu’il veut réduire les coûts de l’entreprise, et c’est même la raison pour laquelle il a licencié plus de la moitié des sept mille employés de la plateforme sociale. En conséquence, Twitter fait face à quatre recours collectifs aux États-Unis, alléguant que les licenciements ne sont pas conformes à la loi californienne ou fédérale. Twitter est également poursuivi par ses anciens employés britanniques, qui affirment que leur licenciement était illégal et que le montant de leurs indemnités de départ était inférieur à ce qui était auparavant exigé par l’entreprise.

Dans le même temps, les derniers rapports rendus publics par la société confirment que 14 des trente plus grandes entreprises faisant de la publicité sur Twitter ont complètement arrêté leur publicité sur le réseau social après la prise de pouvoir d’Elon Musk. Quatre des 16 principaux annonceurs restants ont réduit leurs dépenses de 92 à 98,7 %, portant un coup dur à la plate-forme de médias sociaux déjà en difficulté. Les dépenses combinées des trente plus grands annonceurs ont chuté de 42 % au cours des deux derniers mois de 2022, réduisant les revenus publicitaires de Twitter sur deux mois à 53,8 millions de dollars. Musk essaie de compenser en autorisant les publicités politiques sur le site de médias sociaux.