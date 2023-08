Elon Musk annonce l’apparition des appels audio et vidéo sur X (Twitter)

Le célèbre entrepreneur Elon Musk a récemment fait une annonce majeure concernant son application de médias sociaux, X anciennement connu sous le nom de Twitter. Dans un message diffusé le mercredi 30 août, Musk a révélé que X se dotera très prochainement d’une fonctionnalité d’appels audio et vidéo.

Elon Musk confirme l’arrivée des appels vidéo sur X. L’une des particularités de cette nouvelle fonctionnalité est sa compatibilité avec diverses plateformes, notamment Android, iOS, PC et Mac. De plus, les utilisateurs pourront passer des appels audio et vidéo sans avoir besoin d’un numéro de téléphone. « X est le carnet d’adresses mondial efficace. Appels vidéo et audio arrivant. », a déclaré le propriétaire du réseau social.

Cette annonce s’inscrit dans le projet ambitieux d’Elon Musk de transformer X en une application globale, à l’image de WeChat en Chine. Le propriétaire de feu Twitter aspire à offrir aux utilisateurs une expérience plus riche et complète, leur permettant d’échanger avec leurs proches, d’effectuer des paiements en ligne et en magasin, ainsi que de réserver un taxi.

La nouvelle fonctionnalité d’appels audio et vidéo sur X devrait s’imposer comme un atout majeur pour attirer de nouveaux utilisateurs et renforcer l’engagement de ceux déjà présents sur la plateforme. Elon Musk n’a pas manqué de souligner que cette innovation se démarque des autres solutions du marché en ne nécessitant aucun numéro de téléphone.

