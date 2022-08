Elon Musk allume la toile avec sa blague sur le rachat de Manchester United

Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a démenti dans la nuit de mardi à mercredi vouloir acheter le club anglais de Manchester United, quelques heures après un premier tweet devenu viral dans lequel il faisait part d’une telle intention. Son tweet a cumulé plus de 500 000 “j’aime” en quelques heures.

Habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices sur Twitter, Elon Musk a fait une nouvelle fois réagir le réseau social, dans la nuit de mardi 16 à mercredi 17 août, en laissant entendre, pendant quelques heures, qu’il envisageait d’acheter le club de football de Manchester United, dernier du championnat anglais après les deux premières journées.

« Non, c’est une blague », a finalement démenti quatre heures après son premier tweet le patron de Tesla et de SpaceX, alors que plusieurs médias, dont l’Agence France-Presse, avaient sollicité le groupe et la direction du club anglais, contrôlé par la famille Glazer. « Je n’ai prévu d’acheter aucun club de sport », a-t-il ajouté alors que son tweet initial a suscité en quelques heures près de 600 000 « j’aime » sur le réseau social.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

« ManU », l’un des plus célèbres clubs de football au monde, traverse une sévère crise de résultats, et subit les foudres de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. Samedi dernier, les Reds Devils ont été humiliés à Brentford (4-0). La plaisanterie d’Elon Musk avait suscité l’espoir pour les fans déçus des résultats du club mais aussi des blagues des internautes, qui ont imaginé les joueurs avec des technologies élaborées par le milliardaire sud-africain.