Elon Musk accro à la drogue ? ses collaborateurs très inquiets

De nombreux collaborateurs et employés d’Elon Musk craignent que les agissements du milliardaire, qu’ils suspectent d’être liés à la consommation de substances illicites, ne conduisent ses entreprises à une impasse. Selon une enquête publiée du Wall Street Journal, la situation suscite une vive inquiétude parmi les membres du conseil d’administration de ses entreprises, en particulier chez SpaceX.

Des responsables des sociétés d’Elon Musk, ainsi que des proches du milliardaire, expriment de plus en plus leur inquiétude quant à l’impact de sa consommation de drogue sur son comportement erratique au cours des dernières années. Ces préoccupations s’étendent aux possibles répercussions sur ses six entreprises, dont Tesla et SpaceX, ont indiqué des sources au Journal.

Malgré les précautions prises par l’entrepreneur lors de ses virées nocturnes (contrats de confidentialité signés par les invités, interdiction de prendre des photos, etc.), le journal américain a réussi à recueillir de nombreux témoignages sur cette consommation de drogues mais aussi d’alcool.

Bien que Musk ait déjà fumé de la marijuana lors d’une émission de Joe Rogan et discuté ouvertement de sa prescription de kétamine, des témoins ont affirmé au journal que le fondateur de SpaceX a également consommé du LSD, de la cocaïne, de l’ecstasy et des champignons psychédéliques lors de soirées privées exclusives dans le monde entier.

Le rapport publié par le journal indique plusieurs incidents liés à l’addiction de l’homme le plus le plus riche du monde au premier janvier 2024, selon le nouveau classement de Forbes. Fin 2017, le milliardaire est arrivé avec une heure de retard, en bredouillant des propos incompréhensibles lors de la présentation d’une nouvelle fusée. Des déclarations de Musk postées en 2018 sur Twitter, au sujet de l’avenir de Tesla, ont aussi amené plusieurs responsables du constructeur automobile à s’interroger sur la lucidité du magnat de la technologie.

Des sources supplémentaires ont souligné dans le rapport que que l’ancienne administratrice de Tesla, Linda Johnson Rice, aurait décidé de ne pas se représenter en 2019 en raison de sa frustration vis-à-vis du comportement de Musk et de ses inquiétudes concernant son usage de drogues. Bien que Musk n’ait pas répondu directement à ces allégations, son avocat, Alex Spiro, a affirmé que le PDG était « régulièrement et aléatoirement soumis à des tests de dépistage de drogues chez SpaceX et n’a jamais échoué à un test ».