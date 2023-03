Éliminatoires CAN 2023: la liste de Gernot Rohr attendue ce vendredi

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, ce 10 mars 2023, sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin va retrouver les pelouses en fin mars prochain, dans le cadre les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Guépards affronteront le Rwanda en double confrontation, comptant pour les 3è et 4è journées. La team Bénin accueillera les Amavubi le 22 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de se déplacer cinq jours plus tard à Huye stadium pour y défier les Rwandais.

En prélude à ces deux rencontres très importantes, le tout nouveau sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, sera face à la presse, le 10 mars prochain. Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour ces échéances. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix dans le cadre de ces confrontations.

Le Bénin n’a pas connu la réussite lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, n’ayant enregistré aucun point. Les Guépards ont subi une lourde défaite de 3-1 face au Sénégal à Dakar, suivi d’un cinglant revers à domicile de 1-0 contre le Mozambique. Ces deux échecs successifs ont placé l’équipe en difficulté, la reléguant à la dernière place de son groupe L. Il est désormais crucial pour elle de redresser rapidement la barre lors des prochaines journées.

Reconstruire l’équipe

Chose que va devoir s’y atteler le nouvel entraîneur de la sélection béninoise. « Il est vrai qu’avec deux défaites d’entrée, l’équipe est en difficulté. Cependant, notre prochain match contre le Rwanda à Cotonou sera décisif, et si nous le remportons, tout reste possible », a-t-il déclaré dans une interview accordée à RFI.

Néanmoins, la mission du Franco-allemand ne se limite pas à une simple qualification pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. « Nous y croyons, mais ce n’est pas l’unique objectif. Nous cherchons avant tout à reconstruire une équipe et à redonner une image positive du football béninois, qui mérite d’être mise en valeur », a-t-il tenu à préciser.