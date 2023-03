Elim Can 2023: le match Rwanda-Benin se jouera à Cotonou, et non à Kigali

Le Bénin va recevoir le Rwanda en aller-retour à Cotonou dans le cadre des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, annonce le Ministère des Sports du Bénin.

Après le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra à Cotonou ce mercredi 22 mars 2023, au stade GMK de Kouhounou, les Guépards n’effectueront plus le voyage à Kigali. En effet, selon une correspondance de la caf qui dit avoir reçu une plainte officielle de la fédération béninoise de football, le match retour que devrait abriter le huye stadium comptant pour la 4e journée a été décalé pour se tenir à Cotonou.

« Suite à une vérification sur l’état actuel des structures d’hébergement à Huye stadium, la caf dit avoir constaté que les hôtels existants restent encore en dessous des normes requises. » peut-on lire sur la correspondance. « En conséquence, nous avons le regret de vous informer que la caf a pris la décision suivante: Annuler la tenue du match que devrait abriter le huye stadium comptant pour la 4e journée de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. »

Et de conclure, « En raison de la proximité du match, la Caf impose le stade de l’ amitié Mathieu Kerekou à Cotonou pour abriter le match. » Ainsi donc, le match de la 4e journée entre le Rwanda et le Benin se jouera le 27 mars prochain au stade Général Mathieu Kérékou. Une belle occasion pour Gernot Rohr et ses hommes.