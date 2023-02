Elections au Nigéria: la CEDEAO dépêche une délégation à Abuja

Une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) présidée Ernest Bai Koroma, ancien Président de la République de Sierra Leone, est arrivée au Nigéria pour observer le déroulement des élections du samedi 25 février 2025.

Le Chef de la Mission d’Observation Electorale de la CEDEAO (MOE-CEDEAO) à l’élection présidentielle en République Fédérale du Nigeria, Ernest Bai Koroma, ancien Président de la République de Sierra Leone est arrivé à Abuja le 21 février 2023, en prélude à la tenue de l’élection du 25 février.

Tout en accueillant le Président Koroma, Dr. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, a souligné que l’organisation est fermement engagée à soutenir des élections pacifiques et la bonne gouvernance dans la région.

Dans son intervention, le Président Koroma a exprimé sa gratitude au Président de la Commission de la CEDEAO pour la confiance qui lui a été accordée, et l’a assuré qu’il s’acquittera de sa mission avec tout le sens des responsabilités nécessaire. Il a ajouté que le résultat des élections devrait être acceptable et refléter la volonté du peuple nigérian. Ceci, a-t-il dit, enverra un signal fort aux pays organisant des élections dans la région aux fins d’adhérer à la démocratie et à la bonne gouvernance.

Le chef de la Mission de la CEDEAO a été reçu par le Président de la Commission, aux côtés de Yusuf Baba Kamara, ancien Haut-Commissaire du Ghana au Nigeria, Rupert Davies, Haut-Commissaire de la Sierra Leone auprès de la République Fédérale du Nigeria, SMme Damtien L. Tchintchibidja, Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, et Dr. Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de la Commission de la CEDEAO.