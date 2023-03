Eim Can 2023: objectivement, le Bénin est éliminé, selon Béchir Mahamat

Face à l’équipe du Rwanda ce mercredi 29 mars 2023, le Bénin avait obligatoirement besoin d’une victoire pour se relancer confortablement dans la course à la qualification. Malheureusement, les Guépards se sont juste contentés de tenir en échec les Guêpes à domicile (1-1). Suite à ce score qui maintient le Bénin en dernière position dans le classement du Groupe L, le coach Béchir Mahamat ne veut pas rêver.

Selon Béchir Mahamat, le Bénin n’a pratiquement plus de chance de se qualifier pour la Can 2023. Il se refuse de perdre du temps dans les calculs de goal average pour espérer un quelconque revirement. Selon l’analyste sportif, les Guépards ont déjà laissé l’occasion de se qualifier directement et proprement comme les grandes équipes.

Pour le consultant, les chances de qualification du Bénin ne sont pas totalement nulles, mais elles sont confortées par des supputations et des hypothèses. « Est-ce qu’on pourra battre le Sénégal qui est déjà qualifié ? Le Mozambique nous a déjà pris 3 points à domicile. Si on bat le Mozambique à domicile par 1 but, il faudra voir le goal average général. Si on les bat par 2-1 et qu’on a le même goal différentiel, on sera qualifié parce qu’on aura marqué plus de buts qu’eux à domicile. Mais ça, c’est beaucoup de supputations », a-t-il expliqué au micro de Bip Radio.

« Objectivement, on est éliminé. Je ne suis pas pour le principe d’être toujours focalisé sur la qualification automatique alors qu’on n’a rien fait pour », a martelé Béchir Mahamat.

Il faut passer à autre chose…

Béchir Mahamat a fortement apprécié la qualité de jeu servi par les Guépards lors des deux derniers matchs. Il voit une révolution naître et souhaite que cela soit pérennisée dans le temps.

« Le match qu’on a joué face au Rwanda à Cotonou, de toute ma vie, je n’avais jamais vu le Bénin joué comme ça, à réussir à aligner 4, 5, 6, 7 passes… Il faut penser à pérenniser ça. Moi, je souhaite même qu’on soit éliminé, pour passer à autre chose », a-t-il conclu.