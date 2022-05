Eduardo Camavinga: « Toucher la Coupe… c’est fou »

Interviewé par Canal+ après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champion face à Liverpool samedi (1-0), le jeune français Eduardo Camavinga n’a pas caché sa grande satisfaction.

Le Real Madrid est de nouveau sur le toit de l’Europe. 4 ans après son dernier titre en Ligue des Champions, les Merengue ont soulevé ce samedi le trophée pour la 14è fois de leur histoire, en battant Liverpool en finale sur le score de 1-0. Si plusieurs joueurs de l’effectif de Carlo Ancelotti sont habitués à gagner ce titre, ce n’est pas le cas d’Eduardo Camavinga qui s’offre sa première coupe aux grandes oreilles.

Débarqué au Real l’été dernier, le jeune international français n’a pas caché sa joie à la fin de la rencontre. Au micro de Canal+, l’ancien rennais a avoué vivre un rêve d’enfant. « C’est un truc de ouf, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Toucher la Coupe, vivre des matchs comme ça, c’est fou… C’est pour ça que je suis venu ici. À partir du moment où on vient ici, on sait qu’on est dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matchs, je suis très content d’avoir disputé la finale et de l’avoir remportée », a expliqué le milieu madrilène.

Mais Eduardo Camavinga n’est pas encore rassasié et compte remporter d’autres C1 avec le Real Madrid.. « Certains en ont cinq de Ligue des champions ici mais j’en ai déjà une, il m’en reste encore quatre. Déjà, on va bien profiter, l’année prochaine on va remettre les bouchons (sic) et on verra », a déclaré le jeune madrilène de 19 ans. Considéré comme le futur du club au milieu de terrain, nul doute que Camavinga aura l’occasion de gagner d’autres trophées avec la Casa Blanca.