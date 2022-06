EdF : le président de la FFF prévient Didier Deschamps

Au micro d’Europe 1 ce jeudi, le président de la Fédération française de football, Noël le Graët, a laissé entendre que l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus sera déterminé par le parcours de ces derniers lors de la Coupe du Monde 2022.

Le Mondial 2022, qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain, approche à grands pas. Tenant du titre, la France fait logiquement partie des favoris à sa propre succession. Mais les derniers résultats des Bleus , notamment en Ligue des nations, inquiètent. En effet, en quatre matchs, l’équipe dirigée par Didier Deschamps a connu deux défaites et deux matchs nuls. Des résultats qui fragilisent de plus en plus le sélectionneur de la France.

Invité à s’exprimer sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus, le président de la FFF, Noël le Graët, prévient : «Après la Coupe du monde, qui sait? Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer? Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements». Un coup de pression à peine voiler du boss de la FFF. On pourrait donc voir prochainement Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Dans une interview accordée à L’Equipe, le technicien français a dit qu’il était prêt à prendre les rênes des Bleus à tout moment.

“J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête”, a expliqué l’ancien coach du Real Madrid.