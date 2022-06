EdF : la réaction d’Ibrahima Konaté après sa première convocation

Convoqué après la blessure de Raphaël Varane, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a fait part de sa joie, dans une interview accordée au site de la Fédération française de football (FFF).

Absent de la liste initiale de la France pour les matchs de la Ligue des Nations, Ibrahima Konaté a finalement rejoint le groupe des Bleus, actuellement en Croatie, en remplacement de Raphaël Varane blessé lors de la défaite contre le Danemark. Dans une interview accordée au site de la FFF, le géant défenseur de Liverpool s’est livré sur cette convocation surprise.

«J’ai reçu un appel mais je n’avais pas mon téléphone entre mes mains. Ensuite, lorsque je l’ai pris pour prendre des photos, j’ai vu un message de la FFF et j’ai eu 5 minutes où j’étais sur une autre planète un peu. Après, j’ai décidé de rappeler sur ce numéro là et ils m’ont donné la nouvelle comme quoi j’allais devoir rejoindre le groupe le plus rapidement possible. J’étais très très heureux, c’est vrai un peu déçu de sortir des vacances mais c’est la sélection et c’est le plus important. On est toujours préparé à ça, je suis très heureux d’être là aujourd’hui» a lâché l’international français avant de poursuivre.

«C’est un rêve d’enfance, après c’est devenu un objectif ces derniers mois. Je suis très content de l’avoir atteint, j’espère qu’on va faire de très grandes choses durant ce petit séjour avec l’équipe et repartir avec des victoires». le numéro 5 des Reds a ensuite évoqué son arrivée dans le groupe :

« C’était magnifique surtout que j’ai beaucoup d’amis qui sont présents aujourd’hui que je n’avais pas vu depuis longtemps.(…) Maintenant, je suis content de pouvoir jouer avec eux surtout qu’on a un groupe extraordinaire avec de très grands joueurs. J’ai hâte de commencer les premiers entraînements avec eux. Et c’est une fierté de porter cette écusson avec les deux étoiles maintenant, et l’objectif de ce groupe est d’en avoir une troisième très prochainement.»

Impressionnant lors de la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Ibrahima Konaté aura l’occasion de faire ses débuts avec la France ce lundi contre la Croatie, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations.