EDF féminine: le président de la FFF fixe l’objectif des Bleues aux JO 2024

Lors d’un entretien avec l’Equipe ce mercredi, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo a confié que l’équipe de France féminine de football a pour objectif de décrocher l’or au cours des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris.

Éliminées samedi dernier aux tirs au but par l’équipe australienne lors des quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023, les joueuses françaises n’ont pas réussi à réaliser leur objectif initial d’atteindre les demi-finales, tel que défini par la Fédération française de football. Les Bleues devront tout de même rapidement relever la tête pour faire face aux prochaines échéances, avec notamment les jeux Olympique de Paris 2024. D’ailleurs, le président de la FFF, Philippe Diallo, a déjà tracé la voie à suivre dans cette compétition pour les protégés d’Hervé Renard.

« Tout le monde sait ce que représentent ces JO à Paris. L’équipe de France féminine aura évidemment un objectif ambitieux, d’arriver sur le podium et de voir la couleur du métal. Celui qu’on attend, c’est évidemment l’or. On sait qu’on sera attendu, Hervé et les joueuses aussi. Ils sont en capacité de relever ce défi.« , a indiqué le patron de la FFF au cours d’un entretien accordé à l’Equipe ce mercredi et relayé par RMC Sport.

Présent pendant trois semaines avec l’équipe de France féminine en Australie, Philippe Diallo est revenu sur le parcours des Bleues lors de la Coupe du monde féminine en 2023. Il a notamment vu « beaucoup d’éléments porteurs d’espoirs et positifs. Ainsi, il ne souhaite pas considérer le parcours des Bleues comme un « échec« . « En l’espace de quelques mois, j’ai assisté à la renaissance d’un groupe France uni et solidaire« , a assuré Diallo. « Nous avons augmenté nos exigences en matière de très haut niveau grâce à Hervé Renard et son staff.« , ajoute-t-il

