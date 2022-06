EdF : Didier Deschamps vole au secours d’Antoine Griezmann

Au micro de l’émission Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a pris la défense de son attaquant Antoine Griezmann. Le buteur français traverse une disette inquiétante depuis plusieurs mois.

Antoine Griezmann n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelques mois. Muet avec l’équipe de France depuis six rencontres, le français n’a plus scoré avec son club, l’Atletico Madrid, depuis le 6 janvier dernier, en Coupe du Roi contre le CF Rayo Majadahonda. Une disette qui commence par inquiéter les supporters français à quelques mois du début du Mondial 2022. Mais l’attaquant des Bleus peut compter sur le soutien de son sélectionneur, Didier Deschamps.

Interrogé par l’émission Téléfoot ce dimanche, le technicien français a pris la défense de son joueur. « On a tous connu des périodes délicates, la tête et les jambes sont liées, des périodes moins bénéfiques où la confiance est moins là, ce n’est pas un problème de positionnement, il arrive avec un certain déficit, j’ai confiance en lui, il n’est pas au mieux de sa forme mais ça peut arriver à lui comme à d’autres », a déclaré Deschamps.

Malgré le soutien de Didier Deschamps, Antoine Griezmann doit rapidement proposer du mieux, s’il veut continuer à faire partie du onze titulaire des Bleus. La France jouera son quatrième et dernier match de ce rassemblement du mois de juin, lundi soir au Stade de France face à la Croatie. L’occasion pour l’attaquant de l’Atletico Madrid de donner raison à son sélectionneur de continuer de lui faire confiance.