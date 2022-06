EdF: Didier Deschamps absent contre le Danemark

Selon les informations rapportées par RMC Sports ce jeudi, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc de l’équipe de France contre le Danemark demain, lors du match comptant pour la première journée de la Ligue des Nations.

Mardi dernier, Didier Deschamps quittait le rassemblement de l’équipe de France pour rejoindre sa famille dans son Pays basque natal, après avoir appris la mort de son père. Et comme le rapporte RMC Sport ce jeudi, le sélectionneur des Bleus ne sera pas présent pour le coup d’envoi de la campagne des Bleus en Ligue des nations face au Danemark vendredi soir au Stade de France.

C’est son adjoint Guy Stéphan qui sera à la tête de la France vendredi face aux Danois, pour ce premier match de la compétition européenne. Mardi, les joueurs et le staff de l’équipe de France avaient honoré une minute de silence en hommage au père de leur sélectionneur. La fédération s’était également montrée très solidaire envers Deschamps, exhortant les uns et les autres à respecter la vie privée du technicien français. « Dans ce moment extrêmement douloureux pour notre sélectionneur, nous comptons sur vous pour respecter sa douleur et sa vie privée » avait écrit la FFF dans un communiqué.

Pour rappel, en ce mois de juin, la France va disputer quatre rencontres dans le cadre de la Ligue des Nations notamment contre le Danemark le 3, l’Autriche le 10, mais aussi une double confrontation contre la Croatie les 6 et 13. Les Bleus restent sur deux succès obtenus lors des matchs amicaux du mois de mars face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0).