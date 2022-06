Écureuils : les Béninois veulent une chose et son contraire, selon Oswald Homeky

Oswald Homéky, actuel ministre béninois des Sports, s’est prononcé sur les Contre-performances de Moussa Latoundji, sélecteur national du Bénin. « Je veux inviter tout le monde à un peu plus d’indulgence. Nous allons corriger ce qu’il faut. Je veux demander au peuple béninois de nous faire confiance. » a déclaré le ministre béninois dans l’émission « Le Gouvernement en Action » diffusée le 23 juin 2022.

Après les deux défaites de suite pour l’équipe nationale de football du Bénin, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la démission de l’entraîneur Moussa Latoundji. Les supporters des Écureuils, après la défaite à domicile face au Mozambique, sont allés loin en caillassant le bus transportant les Écureuils pour exprimer leur indignation.

« cette réaction du publique est légitime, mais pas acceptable »

Mais pour Oswald Homeky, « cette réaction du publique est légitime, mais pas acceptable ». Pour le ministre en charge du sports, les béninois ont très tôt oublié que le football au Bénin est dans une phase de construction et il faudra du temps pour espérer des succès consécutifs à long terme. « J’avais déjà annoncé que nous aurons à connaitre des contre-performances. Nous avons été capables de faire des exploits , nous en avons donné la preuve en 2019 [ Pour la première fois, le Bénin a franchi la phase de poule et se s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2019, en battant le Maroc, ndlr].

Mais, il faut pas croire que tout le temps et de façon linéaire on ne fera que des exploits; parce que pour l’instant, nous n’avons pas encore atteint le niveau de maturité et le niveau de constance qui nous permet de dire que nous sommes déjà une grande nation. Il faut le reconnaitre. » a déclaré, sans langue de bois, Oswald Homeky dans l’émission « Le Gouvernement en Action » diffusé le 23 juin sur l’Ortb.

« Nous avons mis en place tout ce qu’il faut. Et vous pouvez bien deviner ma tristesse lorsque nous perdons les matchs. Mais, il faut que nous ayons l’humilité de reconnaitre que nous sommes dans une phase de construction et la construction appelle une transition.

L’équipe qui a joué depuis 2019, elle est composée de joueurs qui prennent de l’âge, de joueurs qui sont en baisse de performance. En même temps, on a des jeunes qui arrivent et qui ont un potentiel qu’il faut savoir révélé. » a déclaré le ministre béninois en précisant que le Bénin n’avait pas de championnat professionnel, dans un passé récent.

Le staff des Écureuils sera t-il renforcé ?

« Même si je comprends les émotions du public béninois; même si je suis moi même le premier à être triste, il fait avoir l’humilité de savoir quel était notre niveau, où est-ce que nous en sommes et de comprendre que nous avons besoin de travailler. » a fait savoir M. Homeky.

A la question de savoir si le staff des Écureuils sera renforcé, M. Homeky a clairement déclaré avec sourire: « Est-ce que le staff des Écureuils est donc faible ? ». Une question qui laisse clairement entendre que Moussa Latoundji continuera son travail à la tête du 11 national.

« Tantôt, tout le peuple souhaite la promotion d’un encadreur local, et au bout de deux matchs, tout le monde dit « il est faible », « il faut le remplacer tout de suite ».

Je veux simplement dire que nous avons besoin de travailler. Les Béninois ont le droit d’être exigeant. Nous sommes à quelques mois, quelques années de la constance. Que les contreperformances ne les choquent pas au point de perdre confiance en ce projet qui est en place. »