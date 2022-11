Echange d’instruments de ratification de la convention du 25 mars 2019, entre le Bénin et le Maroc

Le Bénin et le Maroc ont échangé, lundi 28 novembre 2022, des instruments de ratification relatifs à la Convention en vue d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque, signée à Marrakech, le 25 mars 2019. La cérémonie a été présidée par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, Aurélien Agbénonci et Rachid Rguibi, Ambassadeur du Maroc auprès du Bénin et du Togo.

Dans le cadre de la promotion de leurs relations économiques et l’amélioration de la coopération en matière fiscale, le Bénin et le Maroc ont signé, le 25 mars 2019, la convention en vue d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque. Trois ans après, Des instruments de ladite convention ont été échangés entre les deux pays.

Selon le ministre Aurélien Agbénonci, la mise en oeuvre de la convention permettra « d’encourager les investissements entre les deux pays et de permettre aussi aux entreprises existantes et naissantes de s’épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs, en leur donnant notamment l’opportunité de tirer profit des retours sur investissement ».

Rachid Rguibi assure de la bonne relation d’amitié entre le Bénin et le Maroc

A l’occasion de la cérémonie d’échange des instruments de la convention, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin et au Togo, Rachid Rguibi a souligné les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre le Bénin et le Maroc.

Parlant de la convention du 25 mars 2019, le diplomate marocain a appuyé les propos du ministre béninois des affaires étrangères sur la promotion des investissements dans les deux pays. Il a également évoqué le renforcement de « l’arsenal juridique en faveur des nombreux opérateurs économiques et de leurs prestataires et de renforcer l’attractivité des investissements au Maroc et au Bénin ».

La cérémonie d’échange des instruments de la convention a connu la présence du Président du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin, le vice-président du Conseil National du Patronat (CNP), ainsi les Directeurs Généraux de Moov Africa et la Banque Atlantique.